Fanny Noghero élue secrétaire générale du PLR suisse

Une Neuchâteloise élue secrétaire générale du PLR suisse. Le parti a plébiscité mardi soir Fanny Noghero, 41 ans, pour succéder à Samuel Lanz à ce poste durant six ans. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre, selon un communiqué du parti. C’est une double première pour le PLR, qui élit une femme qui plus est romande à ce poste. Fanny Noghero connaît bien la maison libérale-radicale. Elle y travaille actuellement comme cheffe de la communication. Cette ancienne journaliste a également œuvré comme secrétaire générale de la section neuchâteloise entre 2013 et 2017. /ats-lre