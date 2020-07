Commentaire : la Swiss Football League fait du bricolage

Du bricolage ! Depuis plusieurs semaines, la Swiss football League s’efforce à tenir son calendrier et fait fi des inquiétudes et des conséquences que le coronavirus fait peser sur le football suisse. On pensait que cette mascarade prendrait fin quand le FC Zurich a été largement touché par le Covid la semaine passée et placé en quarantaine. Alors qu’on attendait une décision forte de la ligue, celle-ci a préféré botter en touche et attendre. Elle a également pu compter sur la « bonne volonté » des Zurichois, qui ont décidé de faire jouer des membres de l’équipe M21 plutôt que de reporter le match de mardi face à Bâle. Résultat des courses, une victoire 4-0 des Rhénans face à une équipe qui comptait dans ses rangs cinq joueurs de l’équipe réserve, le 3e gardien de l’équipe première et des joueurs qui n’ont pas joué les derniers matches… autant dire un superbe affrontement, on espère que les téléspectateurs auront apprécié.































































Car c’est justement pour des raisons de droits TV que la ligue et certains clubs ne lâchent rien et veulent coûte que coûte terminer la saison. Le côté financier primant sur la santé des joueurs et l’équité sportive. Peu importe si le championnat est complètement faussé, peu importe si des footballeurs sont atteints dans leur santé et contaminent leurs proches, tant que l’argent rentre.