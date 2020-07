La Fondation UBS s’engage pour la culture

Les Jardins musicaux reçoivent un important soutien financier. La Fondation UBS pour la culture a annoncé mardi avoir donné 10'000 francs au festival basé à Cernier. Organisé par l’Opéra décentralisé de Neuchâtel, il rassemble des artistes et favorise le dialogue musical. Le montant sera utilisé pour la prochaine édition des Jardins musicaux en 2021.

La fondation a également jugé « ambitieux » le projet du musée unique de Sainte-Croix. Il s’est vu attribué la somme de 100'000 francs. L’opération prévoit le regroupement du Musée Baud, du Musée des arts et sciences et du Musée du Centre international de la mécanique d’art (CIMA). Au total, la Fondation UBS pour la culture a octroyé plus de 235'000 francs à neuf projets en Suisse romande. /comm-sab