transN : près d’un million de déficit en 2019

Chiffres rouges pour transN en 2019. La compagnie de transport annonce que ses actionnaires ont adoptés des comptes qui bouclent sur un déficit de 984'000 francs. En cause notamment, la baisse des indemnités en trafic régional et urbain. La fréquentation a légèrement progressé l’an dernier, pour se fixer à un peu plus de 26 millions de passagers transportés.

En guise de perspective pour 2020, transN note que la pandémie aura des conséquences tant en termes de fréquentation qu’en termes de recette, ce qui impactera fortement le résultat annuel. /com-aju