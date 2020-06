Séance chargée pour le Conseil général de Val-de-Travers

Le prêt a finalement été approuvé par les deux tiers des membres présents. A noter que les membres du Conseil général ont en grande partie souligné le bon travail effectué par CP Fleurier SA pour la gestion des infrastructures autour de la patinoire.







L’auberge de la Robella sera rénovée

Un crédit de 790'000 francs a été accepté par le Conseil général afin de rénover le bâtiment âgé de plus de 50 ans aujourd’hui. Ce site ne répond plus aux normes énergétiques, il devenait donc urgent d’effectuer des travaux et de ne plus attendre de novuelles échéances. De plus, comme le tourisme se développe de plus en plus à la Robella, le Conseil communal souhaite maintenir l’attrait touristique du lieu toujours plus fréquenté, en hiver mais aussi en été. /swe