Votre radio part en Live

Un festival pour célébrer l’été et la Fête de la musique : c’est Le Live RTN. Chaque soir dès lundi et jusqu’au 21 juin, votre radio vous propose un concert en direct d’artistes suisses et régionaux. Des événements à voir également en vidéo sur RTN.ch.

Tous les concerts auront lieu dans le Jura, à Rossemaison, dans les studios de la société Image et Son.

Si l’ensemble du festival se fera sans public, trois concerts seront diffusés en direct dans des cinémas de la région : Junior Tshaka à l'Apollo (Neuchâtel) et au Scala (La Chaux-de-Fonds), Carrousel à Cinemont (Delémont) et Pegasus au REX (Bienne). L’entrée est gratuite mais la réservation conseillée. /comm-mwi





Programme de la semaine





Lundi 15 juin - 20h-21h : Aliose

Mardi 16 juin - 20h-21h : Christophe Meyer

Mercredi 17 juin - 20h-21h : Junior Tshaka

Jeudi 18 juin - 20h-21h : Stevans

Vendredi 19 juin - 20h-21h : Carrousel

Samedi 20 juin - 20h-20h40 : Loco Escrito

Samedi 20 juin - 20h45-21h30 : Yves Larock

Dimanche 21 juin - 20h-21h : Pegasus