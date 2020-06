Les Caves ouvertes se tiendront fin août

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits régionaux. Neuchâtel Vins et terroir va organiser la 30e édition des caves ouvertes les 28 et 29 août. Le samedi, un billet spécial Onde verte est à nouveau proposé afin de permettre à chacun de se déplacer de cave en cave sans devoir prendre le volant de sa voiture. Initialement, la manifestation aurait dû se tenir les 8 et 9 mai.

Le conditionnel reste toutefois de mise. Les organisateurs suivent minutieusement l’évolution de la pandémie et bénéficient des conseils des autorités fédérales. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin que la manifestation respecte les normes de sécurité sanitaire. Néanmoins, le directeur de Neuchâtel Vins et terroir, Yann Kuenzi, nous a confié que tant les vignerons que les consommateurs « avaient un fort besoin de se retrouver ». /aju