Le Rock Oz’Arènes perd une de ses têtes d’affiches

Coup dur pour le Rock Oz’Arènes. Le festival a annoncé mercredi que Die Toten Hosen ne foulera pas ses planches en 2021. Le groupe de rock allemand a décidé d’annuler sa tournée l’année prochaine. Les allemands étaient initialement programmés pour l’édition 2020, puis décalés à l’année suivante en raison de l’annulation de la manifestation pour cause de coronavirus. « Cette annulation du groupe Die Toten Hosen fragilise non seulement les finances du festival, mais également tout un secteur culturel déjà durement touché », ont indiqué les organisateurs du Rock Oz’Arènes. Ils assurent cependant que la majorité des artistes de l’affiche 2020 seront présents lors de la prochaine édition, prévue du 11 au 14 août 2021 et promettent également la présence d’un autre groupe de renommée internationale le mercredi 11 août.

Les conditions liées au remboursement et la validité des billets sont disponibles sur le site du festival. /comm-gtr