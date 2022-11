Avenches suspend son soutien à Rock Oz’Arènes

Pas de terrain d’entente entre Avenches et Rock Oz’Arènes. La Municipalité a annoncé ce mardi vouloir suspendre son soutien au festival Rock Oz’Arènes jusqu’à nouvel avis. Cette décision fait écho aux doutes sur la tenue de l’édition 2023 de la manifestation. Pour rappel, la Municipalité d’Avenches avait annoncé vendredi dernier que la 31e édition du festival ne se tiendrait pas l’an prochain en raison des contraintes techniques liées au changement de site du festival. Les organisateurs de la manifestation avaient toutefois indiqué quelques heures plus tard qu'ils n’excluaient pas une autre formule pour 2023. Selon un courrier du 9 novembre adressé à la Direction des immeubles et du patrimoine de la commune, et dévoilé ce mardi par la Municipalité, la fondation qui gère le festival avait demandé un report de la manifestation. /comm-aba