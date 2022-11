Incertitude sur l'édition 2023 de Rock Oz’Arènes

L'édition 2023 du festival Rock Oz'Arènes à Avenches (VD) n'est pas définitivement enterrée, contrairement à l'annonce faite par la Municipalité. Si les organisateurs ont décidé de renoncer à un nouveau projet sur Avenches, ils n'excluent pas une autre option.

« Le Conseil de fondation du festival Rock Oz'Arènes confirme avoir pris la décision très récemment de renoncer à un nouveau projet 2023 sur Avenches. L'autorisation tardive accordée par le Canton de Vaud et les contraintes d'utilisation du lieu-dit « Le cigognier » ne permettent plus d'envisager une mise en place dans les délais pour l'édition 2023. C'est une sage décision prise par le conseil de fondation et le comité de direction du festival », écrit-il vendredi.

Dans un communiqué qui se veut un démenti des propos tenus par la Municipalité d'Avenches, le Conseil poursuit : « Cependant, comme nous l'avons annoncé en août 2022 déjà, le festival a toujours travaillé sur plusieurs options de nouveaux lieux pour ses projets d'avenir. Aussi, une édition 2023 est loin d'être exclue, malgré cette information faussement interprétée et divulguée par la Municipalité d'Avenches » lors du conseil communal de jeudi soir.





Annonce à venir

« Une communication officielle est prévue prochainement concernant le futur projet à l'étude pour l'édition 2023 du festival », ajoute le Conseil de fondation.

Vendredi matin, le syndic d'Avenches Gaëtan Aeby avait confirmé à Keystone-ATS que l'édition de Rock Oz'Arènes n'aurait tout simplement pas lieu, revenant sur une information du 24 heures et de La Liberté. "C'est une bonne et sage décision des organisateurs au vu de la complexité de recréer le festival dans un nouvel endroit", avait-il expliqué.

« Les terrains cantonaux visés doivent être adaptés au terrain naturel. Mieux vaut avoir un concept idéal plutôt qu'un concept inabouti et à la va-vite », avait-il ajouté. Le festival de musique rock doit en effet déménager pour les années 2023 à 2029 en raison des gros travaux de restauration de l'amphithéâtre romain.





Aide de 1,4 million sur sept ans

Lors de la séance du Conseil communal de jeudi soir, les élus ont par ailleurs débattu sur un soutien à hauteur de 200'000 francs par an pour les festivals Rock Oz'Arènes et Avenches Tattoo, au vu des frais supplémentaires imposés aux organisateurs qui doivent donc s'installer sur de nouveaux sites durant la restauration des arènes.

Une enveloppe globale de 1,4 million de francs au total, sur sept ans, a d'ailleurs été « très largement acceptée », selon le syndic. L'argent sera équitablement réparti entre les deux festivals, soit un soutien annuel direct de 100'000 francs chacun, souligne-t-il. « Un versement de 50'000 francs cash et 50'000 francs en prestations communales, soit par exemple une mise à disposition de personnels, d'infrastructures et de transports », précise-t-il.

De son côté, le festival de musique militaire Avenches Tattoo s'est tourné vers le haras national suisse. Des gradins permettant de recevoir 4000 personnes seront installés à l’intérieur afin d’accueillir les spectateurs. /ATS-aba