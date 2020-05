L'été devrait être plus calme au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers ne devrait pas être dépassé par la masse de touristes cet été. Les visiteurs du Creux-du-Van étaient pourtant nombreux jeudi de l’Ascension. A tel point que la route menant au Soliat a été fermée au trafic. Une opération qui a été répétée le vendredi.

Du côté de Noiraigue, les parkings habituels, pouvant accueillir 200 voitures, ont vite été pris d’assaut le jeudi. Un champ mis à disposition par un agriculteur a permis d’accueillir 400 véhicules supplémentaires. Du jamais vu pour le village. La commune de Val-de-Travers s’était pourtant préparée en se basant sur les chiffres des plus grosses journées de l’année passée. Au maximum, 250 voitures avaient alors été enregistrées.

Pour le conseiller communal Frédéric Mairy, l’été devrait être bien plus calme dans la région, notamment avec la réouverture d’autres sites de loisirs en Suisse. Des pics de fréquentation ne sont pas à exclure, mais ils ne devraient pas se produire tous les jours non plus.