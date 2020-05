TransN intensifie ses mesures sanitaires

Le respect de l’hygiène étant indispensable, TransN s’engage à désinfecter régulièrement les surfaces sensibles de ses véhicules, tels que les boutons de demande d’arrêt, les poignées de maintien et les mains courantes. Des nettoyages quotidiens ont lieu dans les dépôts, mais aussi aux heures de pointe à la Place Pury à Neuchâtel et aux gares routières du Locle et de La Chaux-de-Fonds.