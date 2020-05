Le milieu patronal très remonté contre Unia

Ce courriel n’est clairement pas du goût des associations patronales qui ont écrit une lettre à Unia Neuchâtel datée du 4 mai, que nous nous sommes procurée. Neuf associations ont cosigné la missive intitulée « A quel jeu joue Unia ? ». Elles déplorent les actions du syndicat, les dénonciations et les actes d’intimidation dans ce contexte de pandémie où les employeurs doivent sauver argent et emplois. Les signataires soulignent qu’elles sont favorables aux contrôles dans les usines, ateliers, commerces ou encore chantiers. Les propos se durcissent par la suite. Les associations patronales accusent le syndicat de « mettre à mal le partenariat social » et « de faire fi de la récession qui frappe la Suisse ». Elles estiment que Unia « a rompu la confiance » et « qu’après la crise, il sera quasiment impossible de renouer les contacts et de retrouver l’esprit de collaboration qui prévalait pour l’essentiel ».