La directrice générale du NIFFF s’en va

Nouvel horizon pour le NIFFF. Le festival de film fantastique a annoncé jeudi le départ de sa directrice générale, Anaïs Emery, à l’automne prochain. Co-fondatrice de la manifestation et directrice artistique de celle-ci depuis 2006, Anaïs Emery rejoindra en 2021 l’équipe du GIFF, le Geneva International Film Festival, en qualité de directrice générale et artistique. Elle prendra la relève d’Emmanel Cuénod. Le comité du NIFFF est ouvert aux postulations via cette adresse : comite@nifff.ch.

Edition hors-série

Quant à l’édition 2020 du NIFFF, l’événement hors-série en ligne se tiendra du 3 au 11 juillet. La 20e édition a été reportée du 2 au 10 juillet 2021, en raison de la pandémie de coronavirus. /comm-cto