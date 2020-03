TransN au ralenti

TransN réduit ses horaires dès mardi. L’horaire du samedi sera appliqué en semaine sur la grande majorité des lignes des Transports publics neuchâtelois. La nouvelle ligne de bus 343 conservera toutefois son horaire habituel. Certains trajets vont même disparaitre temporairement, à l’image de Shuttle by TransN, du Noctambus, du NoctamRun et de la liaison entre La Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes. Depuis ce lundi matin, les six guichets du transporteur neuchâtelois sont fermés. Ces mesures sont valables jusqu'au 30 avril. /comm-sbe