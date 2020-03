TransN : chute du prix du billet pour se rendre à l’aéroport

TransN réduit drastiquement le tarif de ses billets de transports pour se rendre à Genève aéroport. Le billet pour l’offre Shuttle by transN passe à 20.- par trajet depuis Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds, en lieu et place des CHF 49,50 depuis les Montagnes, CHF 44,50 depuis la capitale cantonale. Les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte ne payeront plus. La ville d’Yverdon-les-Bains ne sera plus desservie.

Interrogée sur les raisons de cette baisse, la responsable communication de l’entreprise explique que « le prix diminue pour se rapprocher des prix du rail, notamment les billets dégriffés » qui sont proposés par les CFF. A l’aller, le bus quitte La Chaux-de-Fonds à 2h45. Au retour, le départ de Cointrin est fixé à 23h55. /aju