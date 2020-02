Le poste de police de Colombier fermera ses portes en juin

Il ne restera plus qu’un poste de police de proximité sur le Littoral ouest d’ici juin. La Police neuchâteloise a annoncé mercredi, dans un communiqué, que d’importants travaux allaient être effectués dans le poste de Boudry. Une fois les rénovations terminées, en juin prochain, le commissariat de Colombier sera fermé et se regroupera avec le poste boudrysan pour ne former plus qu’une seule structure sur le Littoral ouest. Cette décision s’inscrit dans le cadre d'une nouvelle réforme des autorités neuchâteloises pour les années à venir. Le chargé de communication de la Police neuchâteloise, Georges André Lozouet, se montre rassurant.