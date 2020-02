Une action coordonnée pour arrêter 20 personnes

Un coup de filet a permis à la police cantonale bernoise d’interpeller 20 personnes mercredi. Elles sont soupçonnées d'être impliqués dans des affrontements qui se sont produits à Bienne en marge d’un match de hockey de l’équipe locale contre le HC Lausanne. La partie du 3 janvier avait vu les Lausannois s’imposer 5 à 4 après les tirs aux buts. Les arrestations ont été réalisées mercredi dans le cadre d'une action coordonnée entre les polices cantonales de Neuchâtel et de Vaud. Les personnes habitent dans les cantons de Berne, Neuchâtel et Vaud et son âgées de 19 à 47 ans. Elles sont fortement soupçonnées d’avoir été impliquées dans des actes de confrontation physique. /jrg