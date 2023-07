Accident de la route mortel à Cortébert

Cortébert a été le théâtre d’un accident mortel dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 3h30, un automobiliste qui circulait sur la route principale entre Corgémont et St-Imier s’est, pour des raisons encore indéterminées, déporté sur la droite de la chaussée et est entré en collision frontale avec un mur en béton. La police cantonale bernoise l’indique ce samedi dans un communiqué. Malgré les mesures de sauvetage immédiatement engagées par les forces d’intervention dépêchées sur place, le conducteur, un Suisse de 34 ans domicilié dans le canton de Berne, est décédé sur les lieux.

Le tronçon de route a été bloqué par intermittence, mais la circulation a pu se poursuivre en alternance. Les services spéciaux de la Police cantonale bernoise, les sapeurs-pompiers de Erguël et de Centre Vallon, une équipe d’ambulanciers et la Care Team du canton de Berne ont été engagés. Une enquête est en cours pour clarifier les causes de l’accident. /comm-tbe