Vos radios maintiennent le cap

Les Suisses sont de grands consommateurs des médias audiovisuels. Au second semestre 2019, la population à partir de 15 ans a passé 213 minutes par jour en moyenne à écouter la radio et à regarder la télévision. C’est ce qui ressort des données d’audience collectées sur mandat de la Fondation Mediapulse. Du lundi au vendredi, 1,35 million de Romands ont écouté la radio. Un chiffre en léger recul de 1,3% par rapport au premier semestre.

Les audiences sont positives pour les radios de l’Arc jurassien. Du lundi au vendredi, BNJ FM a regroupé 137'000 auditeurs à la fin du second semestre 2019, soit 2'000 de plus qu’à la fin du 1er semestre. RJB, RTN et RFJ enregistrent l’une des meilleures durées d’écoute des radios privées de Suisse romande avec une durée moyenne de 62 minutes.

La petite sœur des radios BNJ, GRRIF, a attiré plus de 35'000 auditeurs. En Suisse romande, les programmes de RTS La 1ère restent les plus écoutés, avec une audience de près de 496'000 personnes.

Pour des raisons à la fois méthodologiques et d’économie de recherche, les systèmes de mesure de Mediapulse ne couvrent pas la consommation de radio et de télévision sous toutes ses formes, si bien que les chiffres présentés tendent plutôt à la sous-estimer. Pour la radio, c’est l’écoute en différé ou au moyen d’un casque qui n’est pas prise en compte. /comm-aju