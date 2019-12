Le « Super marché de Noël » aux anciens abattoirs s’est agrandi

Si vous souhaitez acheter des bougies, des savons au miel ou encore des objets en papier mâché, vous pouvez passer votre chemin. Pour sa quatrième année, le Quartier Général à La Chaux-de-Fonds organise son « Super marché de Noël » dans un décor tout aussi contemporain mais dans un espace bien plus grand. Les exposants vendent désormais leurs objets designs dans la nef centrale des anciens abattoirs, quadruplant ainsi l’espace et permettant d’accueillir trois fois plus de stands. Au total, 72 créateurs occupent une partie du musée d’art contemporain. Ils ont été choisis parmi 200 candidatures. Bien que la plupart d’entre eux soient originaires du canton de Neuchâtel, certains viennent directement de Paris ou encore Berlin.

A l’intérieur de ce marché couvert alternatif, il est possible de faire des ateliers d’origami ou de jouer à des concours décalés. Mais aussi de trouver des bijoux de créateurs, de la maroquinerie, mais également, des visuels graphiques, des cartes, des tableaux originaux, des cassettes audio retravaillées ou encore des lampes faites à partir d’emballages récupérés. Les tarifs varient entre trois francs pour une carte et environ 2'500 francs pour une montre. « C’est vrai que la clientèle qui vient ici est aisée » confesse Corina Weiss, directrice de Quartier Général.

Classé parmi les sept meilleurs marchés de Noël de Suisse par la « Neue Zürcher Zeitung » en décembre 2018, ce pop-up store a attiré plus de 4'000 personnes en un week-end. Corina Weiss espère en accueillir trois fois plus sachant que le lieu d’exposition s'est agrandi.

Le « Super marché de Noël » au Quartier Général se tient jusqu’à dimanche 22 décembre, 18h. /vma