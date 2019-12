Des changements pour les usagers des transports publics

Le nouvel horaire CFF entre en vigueur dimanche. Dans le canton, le tronçon entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds fera partie dès 2020 des grandes lignes CFF avec une cadence horaire. C’est le résultat d’une coopération stratégique entre l'exploitant neuchâtelois transN et les CFF d'une part, et entre les CFF et BLS d'autre part.

Autre changement, sur le Littoral neuchâtelois cette fois : le Conseil d’Etat annonce que les nouvelles rames de trams achetées d’occasion circuleront selon l’horaire dès dimanche entre Boudry et la Place Pury. Deux courses supplémentaires ont été aussi rajoutées à l'horaire, en plus de la cadence au quart d’heure sur cette liaison.





Meilleures liaisons entre Neuchâtel et le Jura

Au Locle, une nouvelle ligne urbaine desservira le pôle régional des Saignoles. Un partenariat proposé par le canton avec les entreprises du site et la ville du Locle a permis le financement de la période d'essai.

En partenariat avec les cantons du Jura et de Berne, les relations ferroviaires des CJ (Chemins de fer du Jura) entre Saignelégier et La Chaux-de-Fonds seront renforcées aux heures de pointe, offrant ainsi une cadence de 30 minutes. « Cette amélioration permettra des liaisons à la demi-heure entre les Franches-Montagnes et l'Arc lémanique », selon le communiqué.





Impact négatif entre Corcelles-Peseux et Neuchâtel

La modification de l'horaire du RE Neuchâtel-Frasne va avoir un impact négatif sur la navette ferroviaire entre Corcelles-Peseux et Neuchâtel, à cause du goulet de Vauseyon. Des courses seront décalées le matin. Afin d'assurer une desserte de qualité pour les pendulaires, le canton va investir dans deux bus de substitution au départ de Corcelles et un autre au départ de Neuchâtel, a-t-il ajouté dans son communiqué.





Plus de liaisons vers Paris

Le confort et les horaires pour les usagers entre Neuchâtel et Paris seront modifiés favorablement. Trois liaisons journalières avec Paris devraient être possibles. /ats-aju-cto