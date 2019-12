Nouveau site et nouvel horaire pour transN

Grosse journée pour TransN. Dimanche 15 décembre. La grille horaire des transports publics neuchâtelois pour l'année 2020 entrera en vigueur et la société inaugurera un site internet flambant neuf. Les utilisateurs pourront naviguer plus facilement pour trouver les informations concernant les itinéraires, les horaires ou encore les informations trafic. La nouvelle interface leur permettra également d’enregistrer les heures de départ et d’arrivée directement dans leur agenda électronique.





Littoral

Les piétons seront toujours rois à la rue du Seyon à Neuchâtel les samedis. La ligne 101 maintiendra sa déviation jusqu’à 20h et bénéficiera d’un arrêt rebaptisé : « Bas-du-Mail » deviendra « CSEM / Bas-du-Mail ».

Les voyageurs de la ligne 120 entre Neuchâtel et Corcelles disposeront de deux nouvelles courses dans chaque direction. Elles viennent remplacer le train Neuchâtel – Corcelles de 7h05 (7h16 dans l’autre direction), qui a été supprimé.

Sur la ligne 215 du Littorail, entre la Place Pury et Boudry, ce sont deux nouvelles courses qui seront proposées, sans arrêt entre Auvernier et la Place Pury. Elles se feront à 7h30 au départ de Boudry, et à 15h25 au départ de la Place Pury, et uniquement les jours d’école.





Montagnes neuchâteloises

À La Chaux-de-Fonds, l’arrêt « Coullery », sur les lignes 304, 310 et 352, sera renommé « Conservatoire ». Le service sur appel MobiCité desservira quatre nouveaux arrêts, à savoir Ormes, Gentianes, Allée du Quartz et Musées.

Une ligne supplémentaire (343) sera mise à l’essai pour une durée de 5 ans au Locle, entre le centre-ville et un nouvel arrêt baptisé Les Saignoles. Elle sera exploitée du lundi au vendredi et devrait permettre les correspondances avec les trains suisses et français.

Sur les lignes 360 / 361, l’arrêt Lux ne sera plus desservi. Cette modification devrait limiter les retards dus au trafic sur cet axe encombré. Sur la ligne 361, un nouvel arrêt Combe-Girard sera proposé en direction du Locle.

Les voyageurs de la ligne ferroviaire entre Le Locle et Les Brenets gagneront quelques minutes de correspondance sur les trains de 17h39 au départ des Brenets et de 17h51 au départ du Locle. La dernière course du vendredi et du samedi soir sera desservie par train, et non plus par bus comme c’était le cas jusqu’à présent.





Vallées

Les Vaudruziens devront s’adapter aux grands chantiers routiers : l’arrêt Evologia ne sera pas desservi l’année prochaine pour éviter toute prise de retard. Il pourrait réapparaître à la fin des travaux. Le Snowbus bénéficiera d’une halte supplémentaire à proximité des pistes de ski de fond, l’arrêt Plan Marmet situé entre Les Bugnenets et Les Savagnières.

Les villages de Fleurier, Môtiers et Couvet pourront profiter de trois nouveaux arrêts : Fleurier/Hôtel de ville, Fleurier/Grand-Clos et Boveresse/Séchoir. L’arrêt Boveresse/Temple ne sera plus desservi.

Les réservations ne seront plus nécessaires sur la ligne 590 en soirée, ni le week-end. St-Sulpice et Les Bayards seront desservis par toutes les courses à destination des Verrières, tandis que les trajets directs pour Pontarlier n’y passeront pas. /comm-mts