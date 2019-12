BPA : gare à vos bougies

« Qui dit temps de l’Avent, dit bougies et rêveries ». Parole d’évangile pour le Bureau de préventions des accidents (BPA). L’institution lance une campagne de prévention sur le danger des bougies de cire et des guirlandes en cette période de Noël. Le BPA, le Centre d’information pour la prévention des accidents et la Suva mettent en garde la population sur les risques d’incendie provoqués par ce type de décoration. Ils recommandent vivement l’utilisation de bougies et de guirlandes lumineuses LED.

Si la flamme et la cire devaient rester incontournables, il est chaudement recommandé de toujours avoir un œil sur les bougies allumées, de les éteindre avant de quitter une pièce et de garder une couverture anti-feu à portée de main.

Marc Kipfer, porte-parole du BPA, ajoute d’autres conseils de sécurité pour prévenir les incendies durant l’Avent et les fêtes de fin d’année :