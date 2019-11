Des bosses pour les cyclistes sur le plateau de Diesse

La construction de cette structure est prévue aux abords de la halle de gymnastique. Elle coûtera environ 175'000 francs. La somme sera en grande partie prise en charge par la commune de Plateau de Diesse et par le canton de Berne comme l’explique Sylvain Glatz : « nous visons un partenariat public-privé. On recherche environ 50'000 francs de dons de particuliers ». Actuellement, environ 17'800 francs ont été récoltés. Les instigateurs du projet se donnent jusqu’à fin janvier pour cette étape. Plus d'informations sur leur site internet. /amo