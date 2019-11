Partager les expériences pour faire baisser les coûts de la santé

Les communes neuchâteloises veulent faire baisser les coûts de la santé. Avec le constat que 80% des maladies - cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux ou diabète - peuvent être évitées grâce à diverses actions préventives, le Canton et les communes lancent un programme de promotion de la santé. Un chargé de projet a été mandaté pour rencontrer les conseillers communaux, lister ce qui est déjà fait dans le domaine et comparer avec les autres localités. Le but à terme serait d'améliorer l’offre dans chaque commune à moindres frais.





La santé au sens large

La promotion de la santé, ce n’est pas seulement encourager la pratique du sport et une nutrition saine. Cela concerne des sujets larges comme la pose de revêtements phonoabsorbants, la nourriture bio dans les crèches jusqu’à l’accueil des noces d’or pour les seniors. Toutefois, le problème des petites et moyennes communes, c’est que leurs moyens en argent et en personnel ne sont pas pléthoriques. Il faut donc des actions peu coûteuses pour soutenir les citoyens, enfants, adultes et seniors. Avec cette nouvelle stratégie, les expériences des uns et des autres pourront donc être utilisées à moindres frais pour une meilleure promotion de la santé.