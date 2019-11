Coup de jeune pour le Littorail

Ce matériel d’occasion permet une économie importante : il a coûté quatre à cinq fois moins que du neuf. Il pourra être remplacé en cas de prolongement du Littorail jusqu’à La Maladière. Un projet dont l’étude sera financée par le Programme d’impulsion cantonal.





LHand : horizon 2024

Les nouvelles rames, à plancher bas, sont un premier pas pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite. TransN doit encore adapter les arrêts du Littorail d’ici à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) en 2024.

L’arrivée de ces nouveaux trains va permettre d’ajouter un train à l’horaire pour le début et la sortie des classes. Par ailleurs, il sera plus facile de respecter la cadence au quart d’heure grâce à des véhicules plus fiables et plus rapides. /mwi