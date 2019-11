Grave accident entre Douanne et Tüscherz

Accident de la circulation lundi matin sur l’A5. Les faits se sont produits entre Douanne et Tüscherz. La police cantonale bernoise a reçu l’annonce de l’accident qu’elle qualifie de « grave » vers 7h30. Deux voitures et un camion sont impliqués, une personne a été blessée, elle a été emmenée an ambulance à l'hôpital. La circulation est fortement perturbée, la route est totalement fermée dans les deux sens à la circulation jusqu'à environ 11h. Une déviation a été mise en place par la rive sud du lac de Bienne ou le plateau de Diesse. /jrg-amo