Fusion Le Locle-Les Brenets : votes des législatifs reportés

On ne parlera pas fusion le 13 novembre lors des séances des législatifs du Locle et des Brenets comme initialement annoncé. Les votes sur la convention de fusion entre les deux communes sont reportés au début 2020, comme l’a confirmé à RTN la chancellerie de la Ville du Locle ce lundi.

Du retard dans les travaux

Le projet a pris du retard pour « diverses raisons » selon la Ville du Locle. On rappellera que les travaux en cours portent, notamment, sur la fixation du coefficient fiscal et sur l’élaboration d’un budget prévisionnel pour l’éventuelle future nouvelle commune unique.

Conséquence, les deux Conseils généraux devraient se prononcer en janvier ou en février, avec à la clé un décalage du calendrier.

Si le oui l’emporte, la population se prononcera probablement le 17 mai et non plus le 9 février. La naissance de la nouvelle commune resterait quant à elle fixée au 1er janvier 2021.

Elections communales aussi reportées

Si le chemin politique se poursuit sans embûche, ce petit bouleversement du calendrier qui avait été établi aura une conséquence sur les prochaines élections communales au Locle et aux Brenets qui seront très probablement décalées en automne 2020 (elles se tiennent en juin ailleurs dans le canton). Cet élément devra également figurer dans la convention de fusion, précise la chancellerie locloise. /lre