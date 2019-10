Carrière professionnelle entre parenthèses pour les nouveaux élus

La conseillère aux Etats, Céline Vara, et les conseillers nationaux Fabien Fivaz, Damien Cottier et Baptiste Hurni vont bientôt connaître leur première session parlementaire à Berne. Pour les nouveaux élus neuchâtelois, cette nouvelle fonction a un impact sur leur vie professionnelle actuelle.

Entre baisse du taux de travail et prise d’indépendance, l’équilibre à trouver est subtil, car un engagement à Berne demande du temps. Une étude de l’Université de Genève parlait en 2017 d’un taux d’activité d’environ 50%, voire approchant les 90%, si l’on compte en plus des sessions et des commissions, le temps non rémunéré consacré aux partis, aux réunions politiques ou encore aux médias. Impossible donc de continuer son activité professionnelle sans certains ajustements.

Pour les nouveaux élus neuchâtelois cela passe principalement par une baisse du taux d’activité, à l’image du Vert Fabien Fivaz. Le conseiller national travaille actuellement à 80% comme biologiste au Centre suisse de cartographie de la faune. Le Chaux-de-Fonnier a décidé de faire passer ce taux à 10% dès le 1er janvier pour pouvoir se consacrer à son nouveau rôle à Berne, tout en gardant un jour de libre consacré à sa famille.

Baptiste Hurni est, lui aussi, salarié. Le socialiste, élu au Conseil national, travaille dans un cabinet d’avocats. Pour lui, l’ajustement passera par une flexibilité accrue.