Des débats au lycée pour encourager les jeunes à voter

Les débats politiques ont-ils leur place dans le cadre des études ? L’association Discuss it a organisé mercredi une rencontre entre des élèves de quatre classe de 3e année du Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel et des candidats aux élections fédérales du 22 octobre. Ils ont pu débattre sur deux thèmes : l’inflation et la politique étrangère. Les élèves ont également pu poser leurs questions aux six candidats, issus de partis différents.

Le Canton de Vaud a interdit ce type de discussion politiques dans les écoles et lycées. Un mélange entre études et politique que les jeunes Neuchâtelois ont plutôt apprécié. « Je vois difficilement comment on aurait pu rencontrer ce genre de sujets et d’événements sans en prendre l’initiative. Donc je pense que ça devrait être fait plus souvent et même en 1ère et 2e année et pas seulement en 3e, et assez régulièrement », explique une lycéenne de 17 ans.

Un autre élève salue également l’organisation de tels débats dans le cadre des études. « Il y a beaucoup d’abstention chez les jeunes et j’ai l’impression que c’est aussi parce qu’ils ne sont pas assez informés », explique-t-il.