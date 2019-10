RTN soutient Coeur à cœur 2019

Cœur à cœur repart pour un tour. L’action solidaire soutenue par votre radio aura lieu cette année du 14 au 20 décembre. But de l’opération : récolter des fonds pour une cause, celle du droit à l’enfance.

L’argent sera destiné à des projets pour enfants victimes de négligences, de violences et d’abus dans leur famille. Cœur à cœur est mise sur pied en collaboration avec la Chaîne du bonheur. Le responsable du projet Jean-Marc Richard explique les raisons du renouvellement de la cause du droit à l’enfance cette année et son importance pour notre pays :