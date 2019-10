Fédérales : notre analyse à J-2

Deux poids lourds neuchâtelois quittent le Conseil des États. Le socialiste Didier Berberat et le libéral-radical Raphaël Comte ont décidé de ne pas se représenter. Didier Berberat aura siégé à Berne durant 24 ans : le Chaux-de-Fonnier a été conseiller national de 1995 à 2009, puis conseiller aux États de 2009 à 2019. Quant à Raphaël Comte, il a siégé aux États depuis 2010, et a présidé la chambre des Cantons en 2016. Pour remplacer Raphaël Comte, le PLR mise principalement sur Philippe Bauer. Après avoir occupé durant quatre ans une place au National, le citoyen d’Auvernier a de très fortes chances d’être élu dimanche aux États.

À gauche par contre, les jeux sont nettement plus ouverts. Pour succéder à Didier Berberat, le PS propose un ticket 100% féminin. L’ancienne présidente du parti Silvia Locateli et la coprésidente des femmes socialistes suisses Martine Docourt sont candidates. La seconde a été plus présente que la première dans cette campagne. À voir si cette mobilisation permettra à la députée Martine Docourt d’accéder aux États.

Au National, les enjeux résident auprès des petites formations politiques. Car le parti libéral-radical neuchâtelois devrait, lui, conserver son siège à la Chambre du peuple. Si Philippe Bauer est élu, et accepte son élection aux États, c’est vraisemblablement l’ancien bras droit de l’ex-conseiller fédéral neuchâtelois Didier Burkhalter qui devrait être élu : Damien Cottier a mené une campagne de proximité avec les citoyens, y compris sur les réseaux sociaux. Autre candidat qui devrait voir son heure venue, c’est le socialiste Baptiste Hurni qui devrait accéder dimanche à la Chambre du peuple et succéder ainsi à Jacques-André Maire, qui ne se représente pas après avoir siégé 10 ans au National.

À partir de ces éléments solides, on fait face à plusieurs inconnues. D’abord à l’extrême gauche : Denis de la Reussille maintiendra-t-il l’unique siège du POP à Berne ? Les Verts devraient profiter des thématiques climatiques et environnementales. Les candidats Fabien Fivaz et Céline Vara ont des chances de reprendre le siège POP. D’autant plus que la vice-présidente des Verts suisses pourrait surfer sur la vague féministe actuelle.

L’autre incertitude de dimanche repose sur Yvan Perrin. L’UDC neuchâteloise parviendra-t-elle à conserver son siège à Berne jusqu’à présent occupé par l’indépendant Raymond Clottu ? Pour y parvenir, la formation devra enregistrer un score avoisinant 16%. Un score qui semble dans les cordes du parti, puisqu’entre 2003 et 2015, l’UDC a réalisé dans le canton de Neuchâtel un score variant entre 20 et 23%. Si toutefois l’UDC devait plonger sous les 16%, qui pourrait alors récupérer le siège ? Deux possibilités. Le fauteuil pourrait revenir à la gauche, avec un siège au PS, un au POP et un aux Verts. Le PLR pourrait aussi grappiller ce fauteuil, mais les chances sont très faibles pour le parti depuis que les Vert’libéraux et le PDC ont refusé un apparentement avec les libéraux-radicaux.