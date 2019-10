Explorer la face cachée de La Chaux-de-Fonds

Explorer les mystérieuses eaux souterraines de La Chaux-de-Fonds. C’est le thème d’une balade organisée par le parc régional du Doubs. Samedi après-midi, l’Institut Suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA) va montrer aux curieux la surface de la ville et ses galeries souterraines. L’excursion permettra notamment de découvrir le fonctionnement des eaux de la cité horlogère sans faire de la spéléologie. Le but de l’opération est de sensibiliser les participants à ce qui est rejeté dans les eaux usées. Des eaux usées qui finissent leur trajet dans le Doubs. Les explications d’Anne Girardet, chef de projet au parc du Doubs :