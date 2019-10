Val-de-Travers, commune championne de l’abstention

Une vingtaine de kilomètres plus loin, la commune de Brot-Plamboz figurait quant à elle en tête du classement. En 2015, les Brotiers étaient 63,11% à participer à l’élection du Conseil national et 61,43% à celle du Conseil des États. « Ici, on a le temps de se pencher sur la question ! » sourit un habitant à la retraite.