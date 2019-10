Débat fédérales : Nathalie Schallenberger et Céline Vara

À moins d’un mois des élections fédérales du 20 octobre, notre rédaction vous propose depuis une semaine une série de dix débats dans la Matinale RTN. Entre 7h30 et 8h, deux candidats s’affrontent sur deux enjeux importants de la prochaine législature. Pour la huitième confrontation mercredi, il a été question d’égalité des droits, de politique familiale et d’agriculture avec la PDC Nathalie Schallenberger, candidate au Conseil national et aux États, et Céline Vara, candidate Verte au Conseil national et aux États également. /mts