Yvan Perrin aux abonnés absents

L’erreur aurait prêté à sourire s’il ne s’agissait pas d’Yvan Perrin, politicien en quête de rédemption. Un homme revenu du fond du gouffre après un magistral burn-out. En sursis, il sait qu’il est attendu au tournant, y compris par les siens. D’ailleurs jusqu’ici, Yvan Perrin en a habilement tiré profit, grâce à une disponibilité remarquable, une aisance de vieux briscard et une touchante sincérité. Mais son absence ce matin sur RTN et surtout son silence durant plusieurs heures ont immédiatement ravivé chez beaucoup des craintes et des interrogations légitimes sur son état de santé et sa fiabilité. Le principal intéressé assure qu’il ne s’agit que d’une bourde tout en concédant qu’une telle absence a de quoi faire douter la population. On ne peut que lui donner raison : ne pas gérer son agenda lors d’une campagne étrangement calme et bienveillante, n’augure rien de bon dans la perspective d’un mandat où la pression sera élevée et les sollicitations nombreuses. On attend d’un conseiller national qu’il lutte pour son canton et non contre ses démons.