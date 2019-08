Un Marché-Concours haut en couleurs

Toutes les couleurs de la Suisse au Marché-Concours. La Fédération nationale des costumes suisses (FNCS) est l’hôte d’honneur de la 116ème édition de la manifestation. Ses membres sont ainsi nombreux à affluer à Saignelégier ce week-end : plus de 900 ! Toutes et tous contribuent à différentes animations prévues par la Fédération, et au grand cortège folklorique du dimanche. Si les activités de ces associations régionales sont variées, les costumes occupent évidemment une place centrale. Et comme l’explique la vice-présidente de la FNCS, Monica Péter-Comtesse, leur origine est très ancienne :