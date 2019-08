Entre 80 et 90'000 personnes à La Plage des Six Pompes

La 26e édition de La Plage des Six Pompes baisse le rideau ce samedi soir. Depuis dimanche, le festival international des arts de la rue de La Chaux-de-Fonds a attiré entre 80 et 90'000 personnes. Des chiffres qui se situent dans la moyenne des années précédentes, malgré une météo pluvieuse par moments.

L’objectif de cette édition était de retrouver l’intimité des débuts du festival, avec des propositions de spectacles dans des espaces plus resserrés. Une tentative rendue possible dans le cadre des scènes du Collège Numa Droz et qui a livré toutes ses promesses, selon les organisateurs. Le public a pu y découvrir la programmation de La Nouvelle Vague et ses jeunes compagnies.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. La Plage des Six Pompes se tiendra du 2 au 8 août.





Le Pantin fera peau neuve dès septembre

L’association Agora-La Plage des Six Pompes vient d’obtenir le permis de construire pour rénover Le Pantin, l’immeuble acquis fin 2018.

D’importants travaux débuteront en septembre afin de créer des espaces de travail adaptés et de favoriser davantage de collaborations avec d’autres acteurs œuvrant pour le social et la culture.

L’association en profite pour lancer un appel aux bénévoles motivés à donner un coup de main pour ces transformations. Informations et inscriptions ici. /comm-rgi