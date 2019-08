Dimanche, elles et ils mettront leur plus beau costume

Dentelle, tabliers fleuris et chaussures à boucles… Des centaines de personnes venues de toute la Suisse vont défiler lors du Marché-Concours dimanche. La Fédération nationale des costumes suisses est l’invitée d’honneur, et ses représentants cantonaux viendront en nombre.

Dans la région, l’Association des costumes et coutumes de la République et canton du Jura (ACCJU) prépare le cortège avec entrain. Des préparatifs qui ont demandé une étroite collaboration entre les différents groupes de chanteurs et de de danseurs. C’est ce qu’explique Muriel Tschudi, monitrice cantonale de danse :