Grand écart dans les financements des partis neuchâtelois

Le parti socialiste est en tête des budgets de campagne pour les élections fédérales d’octobre avec 200'000 francs. Le PLR suit avec 150'000 francs. Viennent ensuite l’UDC, 80'000 francs, et les Verts, 67'000 francs. Les Vert’libéraux peinent encore à estimer leur enveloppe et la placent entre 50'000 et 70'000 francs. La somme se situe entre 30'000 et 40'000 francs pour le PDC et lui permet d’éviter la place de dernier. Il la laisse au POP et ses 25'000 francs.

Les partis procèdent chacun à leur manière pour remplir les caisses. Une grosse part des budgets provient des fonds propres des différentes formations politiques. Cette somme est constituée principalement de cotisations des membres et d’argent reversé par les élus. Les partis puisent plus ou moins dans ce fond en fonction de l’abondance des autres revenus.