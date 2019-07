Faune et permaculture à Evologia

Mais ce n’est pas tout, le Parc Evologia présente aussi son jardin de permaculture. L’ancien verger aux pommes a été transformé depuis trois ans à la suite d’une réaffectation. Le Parc Evologia propose donc au public de venir découvrir cet espace et aussi se renseigner sur ce nouveau mode de croissance. En effet, l’idée de la permaculture n’est pas de faire de la production, mais de concevoir un système inspiré de l'écologie naturelle. Exit engrais et désherbants, le but est que l’humain intervienne le moins possible dans le processus de croissance. Cette méthode laisse la nature faire pousser ce qu’elle peut en fonction de la saison, de l’altitude et de la météo. /jha