Le POP veut changer le système

Le POP neuchâtelois a choisi d’annoncer ses candidats au National et aux Etats à l’occasion de la Fête du travail. Le parti politique a présenté mercredi matin ses quatre candidats pour les élections fédérales du 20 octobre.

Sans surprise, le conseiller national Denis de la Reussille souhaite rempiler à la Chambre du peuple. Sur cette liste, le conseiller communal loclois est accompagné de Sarah Blum, Derya Dursun et Armin Kapetanovic. Denis de la Reussille se porte également candidats aux Etats aux côté de Sarah Blum.





Changer les règles

Au travers de son programme politique, le POP souhaite changer les règles du capitalisme néolibéral et ses effets jugés dévastateurs, ceci afin de protéger à la fois l’humain et la nature. Pour provoquer ce changement, le POP veut sortir du dogme de la croissance. Le parti politique promet aussi de s’engager pour un rapport respectueux à la nature grâce à des mesures contre le dérèglement climatique. Il milite aussi pour une politique citoyenne soucieuse du bien commun.





Protection des salaires

Le POP neuchâtelois réclame le respect absolu de l'égalité salariale homme-femme et l’application de sanctions à l’encontre des contrevenants. Au plan salarial, il demande l’introduction d’un salaire minimum de 4’500.- francs par mois et l’introduction d’un plafond salarial maximal. Il milite pour l’introduction d’une semaine à 35 heures de travail « sans réduction salariale » et aucune augmentation des heures d’ouverture des commerces. /aju-comm