Comptes 2018 déficitaires, mais budget respecté pour le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel est toujours dans le rouge. Le Conseil d’Etat a présenté les comptes 2018, ce mercredi matin. Ils affichent un déficit de 33,3 millions de francs. Malgré ce résultat négatif, le Canton se réjouit d’avoir respecté le budget et d’avoir même amélioré le résultat de 4 millions.

Le budget 2018 qui prévoyait un trou de 38 millions de francs avait été très difficilement accepté par le Grand Conseil. L’année avait d’ailleurs commencé sans planification financière vu que le texte a été validé seulement lors de la session de février. Selon le Conseil d'Etat, cette bataille politique a pesé sur l'exercice 2018. C'est pourquoi, le gouvernement salue l’amélioration par rapport au budget, malgré des revenus fiscaux inférieurs aux prévisions (- 21,5 millions).





En direction de l'équilibre



Après un déficit de 74 millions en 2016, 52 millions en 2017, puis 33 millions pour le dernier exercice, le canton se rapproche timidement d’un possible équilibre. Toutefois, avec un déficit représentant 1,7% des revenus déterminants, la limite de 1% imposée par le frein à l’endettement n’est pas respectée et la santé financière de l’Etat est toujours très fragile.





Bonnet d’âne pour Neuchâtel, Jura et Obwald

Il n’y a que trois cantons en Suisse qui présentent des chiffres déficitaires : Neuchâtel, le Jura et Obwald. Certains, comme Genève, tablaient sur un résultat négatif, mais ont été surpris par des revenus bien plus importants qu’estimés. Dans le canton lémanique, l’écart entre le budget - déficit de 187 millions - et les comptes qui affichent 222 millions d’excédents se monte à plus de 400 millions de francs !

Selon le président de la Confédération Ueli Maurer, les cantons ont été trop pessimistes dans leurs prévisions. Actuellement, l’excédent de recettes au niveau national atteint 2,3 milliards de francs. /jha-comm