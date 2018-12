L’horaire 2019 de transN entre en vigueur ce dimanche

Du changement sur les lignes de transports publics du canton. Les modifications de l’horaire transN entrent en vigueur à partir de ce dimanche 9 décembre. Petit aperçu des changements.







Montagnes neuchâteloises

La grande nouveauté se situera au centre-ville du Locle, avec l’entrée en service de la nouvelle gare routière. Située à la Place du 1er-Août, elle permettra de centraliser les lignes et simplifier les correspondances. Un point de vente transN a aussi ouvert ses portes sur cette place. L’arrêt de la gare routière s'appellera désormais « Le Locle, gare, centre-ville », les arrêts « Jardin Klaus », « Gare », « Mireval », « France » et « Place du Marché » sont abandonnés au profit de la centralisation.

À La Chaux-de-Fonds, une course est ajoutée à la ligne 304. Prévue à 6h02, elle permettra une meilleure coordination avec le train venant de Neuchâtel pour les voyageurs en direction de l’hôpital. L’horaire de la ligne 370, entre La Chaux-de-Fonds et la Vue-des-Alpes, deviendra annuel.







Littoral

Les voyageurs entre la gare de Neuchâtel et Vauseyon devraient avoir le sourire : la nouvelle ligne 122 sera consacrée à transporter les voyageurs sur ce trajet. Le but est de rendre cette partie du tracé de la ligne 120 indépendante entre la gare de Neuchâtel et Chambrelien. La ligne 120 continuera de transiter sur son tracé actuel.

L’arrêt des Isles, sur le tracé du tram (ligne 215), sera abandonné dans ce nouvel horaire. Les lignes 612 (Boudry, Gare – Gorgier – St-Aubin Gare) et 613 Areuse Littorail – Cortaillod - Boudry, Littorail seront désormais exploitées par CarPostal.







Vallées

La nouvelle gare routière de Feurier devrait aussi rendre les correspondances plus confortables. La dernière course de vendredi et de samedi de la ligne 590, à destination des Verrières, sera supprimée par manque de fréquentation. Les fêtards se réjouiront aussi de voir que le Noctambus au départ de Neuchâtel réduir son tarif. Il passera de 10 à 7 francs.

Au Val-de-Ruz, l’offre des lignes 421 et 423 sera réduite, malgré un financement additionnel fourni par le canton. La cadence passera à 13 liaisons entre Cernier, La Côtière et Neuchâtel la semaine, 3 le samedi et 4 le dimanche et les jours fériés. Une amélioration est à noter pour la vallée, les transbordements à Savagnier seront supprimés et les liaisons pour et depuis Savagnier assurées sans changements.

Retrouver tous les détails de l’horaire transN 2019 ici. /comm-tho