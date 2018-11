Un nouveau bâtiment pour l'hôpital de Bienne

Mieux vaut construire un nouveau bâtiment plutôt que de rénover le site actuel. Le Centre hospitalier de Bienne (CHB) a décidé de suspendre le projet en cours de rénovation architecturale. Une récente étude de faisabilité montre que l’option de faire du neuf dans un lieu mieux desservi par les transports est préférable. C’est aussi le point de vue de la Direction bernoise de la Santé publique.

Pas plus cher et plus accessible

Le projet initial devisé à 125 millions de francs prévoyait d’ici 2022 la rénovation globale de l’hôpital situé sur les hauteurs de la ville. Problème, ces mesures ne tiennent pas compte d’un nouveau besoin apparu entre-temps: soit l’installation de nouvelles et coûteuses plateformes de soins aigus dans l’aile sud. Cela représente 100 millions de francs supplémentaires. À ce prix, mieux vaut construire du neuf et à un autre emplacement plus accessible, et qui permette un développement futur. C’est la conclusion d’une étude de faisabilité réalisée au premier semestre de cette année.



L’accessibilité du site hospitalier est un paramètre crucial dans la mesure où la médecine ambulatoire ne cesse de gagner en importance. D'ailleurs, la direction de l'institution a pour objectif de développer cette manière d'administrer les soins. Surtout que le CHB doit retrouver l’équilibre financier après une année 2017 difficile.



De son côté, le Canton de Berne soutient l’option d’un nouveau bâtiment. La Direction de la Santé publique rappelle que le Grand Conseil avait accordé 85 millions de francs pour la rénovation architecturale du CHB en 2011. Le gouvernement demandera au parlement d’allouer cette enveloppe au nouveau projet.





Un délai de six ans

Pour le directeur du Centre hospitalier de Bienne, Kristian Schneider, il n’est pas possible d’articuler de chiffres concernant le financement du projet. La prudence s’impose même s’il estime que les coûts seront à peu près les mêmes que le montant prévu pour la rénovation.

Plusieurs emplacements sont pressentis pour l’implantation de ce nouveau bâtiment, tous proches du contournement autoroutier de l’Axe est. Des discussions sont en cours à ce sujet.

Enfin, Kristian Schneider espère pouvoir réaliser ce projet d’ici six ans : « on s’est fixé cet objectif. Six ans, c’est très sportif, on le sait, mais c’est nécessaire de travailler rapidement. Si on planifie un bâtiment fonctionnel pour ces dix à quinze prochaines années, vous pouvez être certain que le nouvel hôpital ne répondra déjà plus aux besoins. Le système change tellement vite et nous devons adapter nos offres en construisant vite. » / comm-gwe