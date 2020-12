L’emplacement du nouvel hôpital Bienne-Brügg trouvé

Le projet du nouvel hôpital Bienne-Brügg fait un pas en avant. Les résultats d’une étude de faisabilité, mandatée en 2019, ont permis de désigner l’emplacement du futur bâtiment destiné à la prise en charge médicale de la population de la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Le site des Marais-de-Brügg a en effet été retenu pour accueillir le nouvel hôpital Bienne-Brügg. Le Centre hospitalier Bienne (CHB), la commune de Brügg et le canton de Berne l’ont annoncé ce jeudi. La décision finale reviendra toutefois aux citoyens de la commune alémanique, qui se prononceront en mars 2021 sur un crédit d’engagement.

Le choix s’est porté sur le site des Marais-de-Brügg car il « répond à toutes les exigences du projet et ouvre des perspectives intéressantes pour tous les acteurs », indique le communiqué. Le CHB se réjouit de ce choix qui lui permet d’accéder à des conditions optimales tout en assurant des projets de développement à long terme. Outre l’implantation du centre hospitalier, un parc pour promouvoir la biodiversité et un complexe sportif et de loisirs prendront place sur le site.