Le centre fédéral des Verrières ouvre le 3 décembre

Le centre fédéral spécifique pour requérants d’asile ouvre lundi 3 décembre aux Cernets, sur les hauts des Verrières. La Confédération a racheté l’ancien centre sportif où des migrants avaient été hébergés jusqu’en 2005. Des travaux de transformation ont été réalisés. Le bâtiment du Val-de-Travers est désormais prêt à accueillir des demandeurs d’asile qui ont posé des problèmes. Il s’agit uniquement d’hommes qui seront placés aux Verrières pour une durée maximale de 14 jours.

La capacité d'accueil sera limitée à 20 personnes pendant la première année d’exploitation, avant d’être portée progressivement à 60 personnes. La sécurité est renforcée et l’encadrement sera assurée par du personnel spécifiquement formé. Les pensionnaires ne pourront sortir qu’entre 9h et 17 heures. Une hotline sera ouverte 24h/24. Le centre sera exploité les trois premières années en tant que projet pilote. Il est encadré par un comité de suivi qui comprend des représentants des autorités communales, cantonales et fédérales, des membres des gardes-frontières et de la police ainsi que deux membres du voisinage.

La Confédération, le Canton de Neuchâtel et la Commune des Verrières ont signé une convention de gestion et d’occupation. La Commune recevra une compensation financière. C’est également elle qui va vendre les copeaux de bois permettant de chauffer le bâtiment.

Il s’agit du premier centre de ce type mis en place en Suisse, son exploitation coûte cinq fois plus qu’un centre habituel. Un deuxième centre spécifique ouvrira par la suite en Suisse alémanique, son emplacement n’est pas encore connu. /comm-msa