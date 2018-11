Creux du Van : nouvelles oppositions des milieux de protection de l’environnement

Les associations de protection de l’environnement montent une nouvelle fois au front contre le plan d’affectation cantonal portant sur le Haut Plateau du Creux du Van. Quatre oppositions, émanant de Birdlife Suisse, d’Helvetia Nostra, du WWF et de Pro Natura, ont été déposées auprès du Canton de Neuchâtel et du Canton de Vaud. Les autorités avaient remis une nouvelle fois à l’enquête ce document après y avoir apporté des modifications dans le but de limiter le nombre de mécontents qui s’élevaient à plusieurs centaines pour la première mouture du texte. À l’heure actuelle, 19 oppositions restent pendantes concernant la version initiale du plan, indique le conseiller d’Etat neuchâtelois en charge du dossier Laurent Favre.

Birdlife Suisse, Helvetia Nostra, le WWF et Pro Natura posent le même constat. À leurs yeux, cette seconde mouture affaiblit la protection de la faune et de la flore au profit des utilisateurs du site. Ces organisations dénoncent principalement l’ajout de tracés pédestres, notamment dans une zone de prairies et pâturages secs d’importance nationale, et le maintien de trois voies d’escalade hors de la période de nidification des oiseaux. Le directeur romand de l’association de protection de la nature et des oiseaux Birdlife Suisse, François Turrian, pointe du doigt le dérangement que cela provoquera pour les volatiles.