Méthodes pour protéger les truites sur le Doubs pointées du doigt

Les méthodes employées par les pêcheurs sur le Doubs pour protéger les truites contre les cormorans ne sont pas du goût de tout le monde. L’association de protection de la nature et des oiseaux Birdlife Suisse pointe du doigt la pose de fils pour empêcher les cormorans d’accéder à des zones de reproduction des truites. Elle a interpellé l’inspecteur de la faune du Canton de Neuchâtel à ce sujet. La démarche émanait de l’association de pêcheurs La Gaule qui avait tendu ces fils fin octobre. Pour François Turrian, directeur romand de Birdlife Suisse, ce dispositif affecte l’ensemble des oiseaux présents sur le site et pas uniquement les cormorans. Il invite dès lors les pêcheurs à poser des fils plus visibles.